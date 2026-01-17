Imagens mostram o momento em que os médicos se desentenderam - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 17/01/2026 16:06

Um médico, identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, matou a tiros outros dois colegas de profissão após uma briga em um restaurante, na noite desta sexta-feira (16), no bairro Alphaville Plus, em Barueri, Região Metropolitana de São Paulo. O homem foi preso em flagrante.

As vítimas são Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinicius Dos Santos Oliveira, de 35 anos.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os médicos se desentendem no local. É possível ver que eles discutem e, logo em seguida, trocam socos. Após a briga, a Guarda Civil Municipal foi acionada e compareceu ao restaurante. A situação teria sido inicialmente controlada. Em abordagem, os agentes questionaram se Carlos estava armado, mas ele negou.



No entanto, instantes depois, Luís Roberto e Vinicius saem do local. Nesse momento, o médico seguiu em direção a eles, sacou uma arma calibre 9mm e disparou diversas vezes contra as vítimas. Eles foram socorridos, mas não resistiram.

Luis Roberto foi atingido por oito tiros. Ele trabalhava como cardiologista em um hospital municipal de Barueri. Vinicius foi atingido por dois tiros e trabalhava em unidades de saúde de Cotia. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no pronto-socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, Carlos Alberto foi preso em flagrante por homicídio, sendo convertida para preventiva. A arma de fogo, cápsulas deflagradas, uma bolsa, documento diversos e R$ 16 mil foram apreendidos e serão periciados.

Em 2025, o médico Carlos já havia sido detido em um caso de racismo dentro de um hotel de alto padrão, em Aracaju (SE).