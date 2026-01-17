Um médico, identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, matou a tiros outros dois colegas de profissão após uma briga em um restaurante, na noite desta sexta-feira (16), no bairro Alphaville Plus, em Barueri, Região Metropolitana de São Paulo. O homem foi preso em flagrante.
As vítimas são Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinicius Dos Santos Oliveira, de 35 anos.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os médicos se desentendem no local. É possível ver que eles discutem e, logo em seguida, trocam socos. Após a briga, a Guarda Civil Municipal foi acionada e compareceu ao restaurante. A situação teria sido inicialmente controlada. Em abordagem, os agentes questionaram se Carlos estava armado, mas ele negou.
No entanto, instantes depois, Luís Roberto e Vinicius saem do local. Nesse momento, o médico seguiu em direção a eles, sacou uma arma calibre 9mm e disparou diversas vezes contra as vítimas. Eles foram socorridos, mas não resistiram.
Veja o vídeo:
Médico mata dois colegas a tiros após briga em São Paulo
Luis Roberto foi atingido por oito tiros. Ele trabalhava como cardiologista em um hospital municipal de Barueri. Vinicius foi atingido por dois tiros e trabalhava em unidades de saúde de Cotia. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no pronto-socorro.
De acordo com o boletim de ocorrência, Carlos Alberto foi preso em flagrante por homicídio, sendo convertida para preventiva. A arma de fogo, cápsulas deflagradas, uma bolsa, documento diversos e R$ 16 mil foram apreendidos e serão periciados.
Em 2025, o médico Carlos já havia sido detido em um caso de racismo dentro de um hotel de alto padrão, em Aracaju (SE).
