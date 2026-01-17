O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)Sergio Lima/AFP
Gilmar Mendes nega habeas corpus com pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro
HC foi solicitado pelo advogado Paulo Souza Barros de Carvalhosa, que não faz parte da defesa do ex-presidente
Delegados da PF apontam cenário 'manifestamente atípico' em inquérito sobre o Banco Master
Policiais federais se dizem 'preocupados' com andamento do processo sobre o caso
Vídeo: Médico mata dois colegas a tiros após briga em São Paulo
Crime foi registrado por câmeras de segurança
Estado de SP tem mais uma morte por causa da chuva; total chega a 11
Corpo de homem de 68 anos foi encontrado neste sábado (17)
Tiroteio envolvendo PMs deixa quatro feridos após show de Zé Neto e Cristiano no litoral de SP
Segundo a organização do festival, uma briga teria começado na pista e envolvia pessoas sem vínculo com o evento
Corretora desaparece após ir ao subsolo do próprio prédio para religar luz em Goiás
Polícia investiga o caso como possível homicídio
Morre Erlan Bastos, jornalista e apresentador, aos 32 anos
Profissional foi vítima de tuberculose peritoneal, uma forma rara da doença
