Tiroteio envolvendo policiais militares aconteceu após show da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano Reprodução/ internet
Tiroteio envolvendo PMs deixa quatro feridos após show de Zé Neto e Cristiano no litoral de SP
Segundo a organização do festival, uma briga teria começado na pista e envolvia pessoas sem vínculo com o evento
Delegados da PF apontam cenário 'manifestamente atípico' em inquérito sobre o Banco Master
Policiais federais se dizem 'preocupados' com andamento do processo sobre o caso
Vídeo: Médico mata dois colegas a tiros após briga em São Paulo
Crime foi registrado por câmeras de segurança
Estado de SP tem mais uma morte por causa da chuva; total chega a 11
Corpo de homem de 68 anos foi encontrado neste sábado (17)
Tiroteio envolvendo PMs deixa quatro feridos após show de Zé Neto e Cristiano no litoral de SP
Segundo a organização do festival, uma briga teria começado na pista e envolvia pessoas sem vínculo com o evento
Corretora desaparece após ir ao subsolo do próprio prédio para religar luz em Goiás
Polícia investiga o caso como possível homicídio
Morre Erlan Bastos, jornalista e apresentador, aos 32 anos
Profissional foi vítima de tuberculose peritoneal, uma forma rara da doença
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.