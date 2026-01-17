Há cerca de um mês, Erlan foi internado após passar mal durante uma transmissão ao vivoReprodução/ redes sociais
Colunista do portal Em Off, com atuação voltada ao jornalismo de entretenimento e aos bastidores da mídia, Erlan ganhou visibilidade pelo estilo direto e pela relação próxima com a audiência. O jornalista também teve passagens pela Record e pela TV Meio.
Há cerca de um mês, Erlan foi internado após passar mal durante uma transmissão ao vivo. Na ocasião, o jornalista apresentou fortes dores no peito e na região abdominal, além de fraqueza intensa e episódios de suor frio.
Nota da emissora
Em nota divulgada nas redes sociais, a NC TV Amapá lamentou a morte do apresentador e destacou o impacto do trabalho realizado por ele no jornalismo local.
"Com imenso pesar, nos despedimos de Erlan Bastos, apresentador do Bora Amapá, que chegou há pouco tempo para integrar nossa equipe, mas deixou uma marca profunda e definitiva no jornalismo do estado", afirmou a emissora.
O comunicado também ressaltou a postura profissional do jornalista. "Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá", diz a nota, que cita ainda a coragem, o compromisso com a verdade e a atenção às demandas da sociedade amapaense.
A emissora encerrou o comunicado destacando o legado deixado por Erlan Bastos. "A partida inesperada e precoce deixa um vazio imenso, na redação, nas telas, no jornalismo e em todos que acreditam na força da informação como agente de transformação", concluiu, ao prestar solidariedade à família, aos amigos, aos colegas de trabalho e ao público.
Além da TV, Erlan foi colunista e produtor de conteúdo digital, comentando temas de entretenimento, política, cultura e cotidiano. Nas redes sociais, relatou ter enfrentado períodos difíceis, incluindo momentos em que chegou a morar na rua em São Paulo.
Por sua trajetória, recebeu o título de cidadão honorário do Piauí, concedido pela Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi).
