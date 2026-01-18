Causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia CivilDivulgação
As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.
Morre o ex-ministro Raul Jungmann após anos de luta contra câncer
Ele estava internado em Brasília e morreu após anos de luta contra um câncer no pâncreas
Semana começa com risco de chuva extrema em várias partes do Brasil
Cenário é classificado como de "grande perigo", com risco elevado de alagamentos, inundações, cheias de rios e deslizamentos
Lula critica ações dos EUA na Venezuela e defende multilateralismo
Afirmações estão no jornal The New York Times deste domingo (18)
Ex-voluntário na guerra da Ucrânia morre em acidente de parapente em praia de SC
Thiago Ohlson compartilhava desafios e histórias da atuação no conflito, além de manobras aéreas radicais nas redes sociais
Senador defende criação de subcomissão para acompanhar acordo Mercosul-UE
Tratado bbilateral de livre comércio foi assinado em Assunção, no Paraguai
Morre André Miceli, professor da FGV e apresentador na Jovem Pan News, aos 46 anos
Reconhecido como uma das maiores referências em inovação, o jornalista lutava contra um câncer de pâncreas
