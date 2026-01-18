Causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil - Divulgação

Publicado 18/01/2026 12:13

Um acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas mortas e quatro feridas neste sábado (17), na BR-407, no Piauí.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Oziana Oliveira, duas mulheres foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram ao darem entrada no Hospital Municipal de Jaicós (HMJ). Um motorista de um dos veículos morreu carbonizado ainda no local da batida.

Quatro pessoas ficaram feridas no acidente. Dois seguem em observação no Hospital Municipal de Jaicós (HMJ), conscientes e com ferimentos leves. Outros dois foram transferidos para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos.

Após a batida, um dos carros pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas, e a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atenderam a ocorrência.



As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

