Publicado 18/01/2026 15:27

O jornalista, apresentador e empresário André Miceli morreu na noite da sexta-feira, 16, aos 46 anos. A informação foi confirmada pela Jovem Pan News e por instituições com as quais ele mantinha vínculo profissional.

O velório será realizado neste domingo, 18, no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, no Rio de Janeiro.



Miceli enfrentava um câncer de pâncreas, doença sobre a qual manteve discrição enquanto seguia em atividade.



O profissional também era CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil e atuava como professor e coordenador acadêmico dos cursos de Marketing da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Homenagens



Em nota, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) lamentou a morte de Miceli e destacou sua contribuição para o ensino e a pesquisa no Brasil, além de se solidarizar com familiares, amigos, colegas e alunos.

"Andre Miceli teve atuação destacada como docente, pesquisador e profissional do mercado, contribuindo de forma relevante para a formação de alunos e para o debate qualificado sobre gestão da tecnologia e modelos de negócios digitais", disse no texto.

"Ao longo de sua trajetória, conciliou a carreira acadêmica com a liderança empresarial e a produção de conhecimento, sendo autor de obras de referência na área de marketing e estratégia digital", continuou.

"A FGV se solidariza com os familiares, amigos, colegas e alunos, reconhecendo a importância de sua contribuição para a instituição e para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa no Brasil", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por FGV | Fundação Getulio Vargas (@fgv.oficial)

A MIT Technology Review Brasil também comunicou oficialmente o falecimento e destacou sua influência no setor de tecnologia.

"Sua capacidade singular de identificar tendências e analisar os impactos da tecnologia na sociedade deixa uma marca definitiva em nossa redação, em nossos parceiros e na comunidade que ajudou a construir", publicaram.







Colegas do jornalismo, do meio acadêmico e do setor de tecnologia também publicaram homenagens nas redes. Uma delas foi feita pelo diretor da Jovem Pan News, Carlos Aros. "Meu amigo, obrigado por tudo", escreveu.

"Tive a sorte de te conhecer meu irmão, conviver com você, aprender contigo… e você, com toda generosidade do Mundo, me abriu as portas da FGV, da MIT Tech Review e tantos outros projetos!", afirmou o advogado Luiz Augusto Filizzola D'Urso.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) também se manifestou. "Hoje me despeço de André Miceli. André (…) foi fundador e presidente do Conselho da Infobase, uma das 50 maiores integradoras de TI do Brasil, e coordenador Acadêmico da Fundação Getúlio Vargas", lembrou.



"Miceli era referência e vamos guardar sempre as melhores lembranças. Vai fazer muita falta. Que Deus em seu infinito amor e misericórdia o receba de braços abertos e dê força para seu pai, toda sua família e amigos", encerrou.

*Com informações do Estadão Conteúdo