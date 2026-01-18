Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 18/01/2026 09:35

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2961 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado, 17. Com isso, o prêmio de R$ 44 milhões acumulou e o estimado para o próximo sorteio, de terça-feira, 20, pode chegar a R$ 50 milhões. Confira os números sorteados: 10 - 13 - 55 - 56 - 59 - 60.

A quina registrou 74 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar prêmio de R$ 29.835,57. Já a quadra teve 4.863 ganhadores, cabendo a cada acertador R$ 748,36.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.