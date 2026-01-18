Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula para R$ 50 milhões
Próximo sorteio será realizado na terça-feira (20)
Delegados da PF apontam cenário 'manifestamente atípico' em inquérito sobre o Banco Master
Policiais federais se dizem 'preocupados' com andamento do processo sobre o caso
Vídeo: Médico mata dois colegas a tiros após briga em São Paulo
Crime foi registrado por câmeras de segurança
Estado de SP tem mais uma morte por causa da chuva; total chega a 11
Corpo de homem de 68 anos foi encontrado neste sábado (17)
Tiroteio envolvendo PMs deixa quatro feridos após show de Zé Neto e Cristiano no litoral de SP
Segundo a organização do festival, uma briga teria começado na pista e envolvia pessoas sem vínculo com o evento
Corretora desaparece após ir ao subsolo do próprio prédio para religar luz em Goiás
Polícia investiga o caso como possível homicídio
