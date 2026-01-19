Nikolas Ferreira quer caminhar 40 quilômetros por diaDivulgação/Câmara Municipal de Belo Horizonte
Nikolas Ferreira inicia caminhada entre MG e DF para protestar contra prisão de Bolsonaro
Deputado pretende percorrer 240 quilômetros entre o município mineiro de Paracatu e Brasília
Nikolas Ferreira inicia caminhada entre MG e DF para protestar contra prisão de Bolsonaro
Deputado pretende percorrer 240 quilômetros entre o município mineiro de Paracatu e Brasília
DF: Polícia prende técnicos de enfermagem suspeitos de matar pacientes
Três pessoas morreram após injeção de substância letal
Proposta de CPMI do Banco Master no Senado atinge assinaturas e amplia pressão sobre Alcolumbre
Proposta apresentada pelo senador Eduardo Girão conta com o apoio de 42 parlamentares
Renan Calheiros diz ter informações de que Motta e Lira pressionaram TCU sobre o Master
Senador não deu detalhes sobre como teria sido essa atuação
Após impor medida preventiva, Cade envia ao WhatsApp e Facebook questionário sobre Meta AI
Órgão pediu alterações nos termos do serviço Business Solution da plataforma de mensagens instantâneas
CPMI do INSS vai a Mendonça contra ordem de Toffoli e pedem acesso a dados sigilosos de Vorcaro
Parlamentares cobram do Supremo uma deliberação sobre a destinação das informações solicitadas pela comissão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.