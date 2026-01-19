Nikolas Ferreira quer caminhar 40 quilômetros por dia - Divulgação/Câmara Municipal de Belo Horizonte

Publicado 19/01/2026 17:49

Brasília - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) deu início a uma caminhada de 240 quilômetros nesta segunda-feira, 19, entre Paracatu (MG) e Brasília, como forma de protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pela condenação no âmbito do inquérito sobre a trama golpista.

Mais cedo, Nikolas publicou em sua rede social alguns vídeos de sua caminhada. O deputado aparece de camiseta branca, calça jeans azul e tênis, acompanhado de alguns apoiadores, na rodovia federal BR-040. De acordo com as publicações em sua rede, Nikolas havia alcançado 10 quilômetros de percurso por volta das 13h desta segunda.

"Acredito que, pelas contas aqui, vão ser alguns bons dias de caminhada. Hoje devem ser uns 40 quilômetros. Enfim, vamos para cima. Até domingo, em Brasília", declarou.

Segundo nota da assessoria de Nikolas, o deputado havia cumprido agenda oficial em Paracatu para a entrega de uma emenda parlamentar e decidiu fazer do seu retorno à capital federal um "protesto pacífico" intitulado "Caminhada pela Justiça e Liberdade". A expectativa é de que Nikolas chegue a Brasília no domingo, dia 25 de janeiro.

Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. A unidade é conhecida como "Papudinha". O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão devido à sua condenação por crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado.