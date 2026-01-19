Alfredo Gaspar é um dos parlamentares que assinam o pedido entregue ao ministro André MendonçaCarlos Moura/Agência Senado
CPMI do INSS vai a Mendonça contra ordem de Toffoli e pedem acesso a dados sigilosos de Vorcaro
Parlamentares cobram do Supremo uma deliberação sobre a destinação das informações solicitadas pela comissão
STF converte prisão de investigado por fraudes no INSS em domiciliar por risco de morte
Médicos que atenderam Sílvio Roberto Machado Feitoza constataram um quadro cardíaco grave
Ministério reforça o monitoramento da saúde de crianças indígenas
Novo módulo destinado aos mais jovens vai reunir mais informações sobre o desenvolvimento infantil
Família alega prejuízo de quase R$ 100 mil após ser retirada de voo da Air France
Empresa alega que 'passageiros reagiram de forma extremamente exaltada e adotaram comportamento inadequado em relação à tripulação de cabine'
Camilo Santana diz que caso saia do MEC deve atuar na campanha de Elmano ao governo do Ceará
Ministro da Educação evitou cravar que deixará a pasta, mas afirmou que caso isso aconteça será para voltar ao Senado e se dedicar à eleição de seus aliados
Cerca de um terço dos cursos de medicina são mal avaliados em exame nacional do MEC e podem sofrer punições
Mais de 69% tiveram desempenho satisfatório
