Camilo Santana disse que saída do MEC depende de decisão do presidente Lula - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Camilo Santana disse que saída do MEC depende de decisão do presidente LulaFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 19/01/2026 15:41

Brasília - O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta segunda-feira, 19, que caso deixe o Ministério da Educação (MEC) será para atuar nas campanhas do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante café com jornalistas para divulgação dos resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), Camilo evitou cravar que deixará a pasta, mas disse que caso isso aconteça será para voltar ao Senado e se dedicar à eleição de seus aliados. O ministro disse ainda que sua saída do MEC depende da decisão do presidente. Mas a reportagem confirmou com fontes do governo que Camilo deve deixar o cargo em março.

"Em relação à questão mais pessoal, política, essa é uma decisão que vamos ter até março para tomar, mas quero dizer claramente aqui que o meu candidato, que eu vou trabalhar, será Elmano de Freitas, para ser reeleito governador do Estado do Ceará e presidente Lula para ser reeleito presidente desse País", afirmou o ministro.

Ele disse que pretende pautar na campanha eleitoral o retorno das políticas públicas interrompidas durante a gestão anterior e o respeito do governo federal aos Estados.

"Eu fui governador e sei como fui tratado no governo passado. Então, esse debate nós vamos fazer tanto a nível do meu Estado, que eu represento como senador da República com mandato, tenho mandato e poderei voltar ao mandato para me dedicar, porque você sabe que papel de ministro a gente anda o Brasil inteiro, então a gente fica ausente do nosso estado. Vou me dedicar muito para que não haja retrocesso no Ceará e nem no Brasil", disse.

Questionado se deixará o MEC em março, o ministro evitou cravar e disse que o tema precisa ser discutido com o presidente Lula.

A equipe do ministro prepara um balanço com as ações desenvolvidas na pasta para apresentar. Entre os temas abordados estarão dados sobre alfabetização, redução da evasão escolar, aumento da conectividade, entre outros.

O nome de Camilo Santana para disputa do governo do Ceará começou a ser ventilado após pesquisas eleitorais apontarem cenário desfavorável para o atual governador Elmano de Freitas ante o ex-governador Ciro Gomes (PSDB).

Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, Elmano perderia de Ciro por 46% a 33,2%. O cenário é diferente com Camilo na disputa. Neste caso, o petista venceria Ciro Gomes por 45% a 36,8%.

Apesar do favoritismo, Camilo tem batido na tecla de que o atual governador será seu candidato ao governo do estado. "Qualquer saída minha do ministério será para me dedicar à reeleição do governador Elmano e do presidente Lula", reafirmou nesta segunda