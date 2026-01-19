Maria Deusdete estava no veículo com o marido, Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anosReprodução
Bombeiros localizam corpo de idosa que desapareceu durante enchente em SP
Vítima, de 67 anos, estava em carro arrastado pela força da chuva na Zona Sul da capital
Autoridades lamentam morte de ex-ministro Raul Jungmann
Pernambucano estava internado no Hospital DF Star, em Brasília, e lutava há anos contra o câncer no pâncreas
Haddad diz que decisão sobre 2026 vai ser tomada em diálogo com Lula
Ministro da Fazenda resiste a candidatura, mas sofre pressão para disputar o Senado ou o governo de São Paulo
Valdemar diz que candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto é 'viável e irreversível'
Em um eventual segundo turno, Lula aparece com 45% das intenções de voto
Vídeo: Avião de pequeno porte cai em galpão no Espírito Santo
De acordo com o aeroporto de Guarapari, a aeronave era particular e estava apenas com o piloto
Renovação automática de CNH beneficia 300 mil na primeira semana
Alguns grupos de motoristas não terão direito ao processo e devem continuar procurando os Detrans estaduais
