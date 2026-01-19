Homem foi preso e encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina)Reprodução / Google Street View
Padrasto mata adolescente após tentar estuprá-la no DF
Crime ocorreu em Planaltina, neste domingo (18)
Inscrições do Sisu começam nesta segunda-feira; saiba como disputar vaga em universidades
Segundo o governo federal, esta é a maior edição da história em quantidade de instituições participantes
Acidente entre carro e carreta deixa duas pessoas carbonizadas em MG
Vítimas, um homem e uma mulher, não foram identificadas
Vídeo: Em tratamento contra câncer, Roseana Sarney é internada com pneumonia
Parlamentar ficou hospitalizada até a última quinta-feira (15), quando recebeu alta, mas precisou retornar no dia seguinte
Morre o ex-ministro Raul Jungmann após anos de luta contra câncer
Ele estava internado em Brasília e morreu após anos de luta contra um câncer no pâncreas
Semana começa com risco de chuva extrema em várias partes do Brasil
Cenário é classificado como de "grande perigo", com risco elevado de alagamentos, inundações, cheias de rios e deslizamentos
