Homem foi preso e encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) - Reprodução / Google Street View

Publicado 19/01/2026 10:00 | Atualizado 19/01/2026 10:09

Uma adolescente, de 14 anos, foi morta pelo próprio padrasto, de 28, após uma tentativa de estupro dentro de casa, neste domingo (18), em Planaltina, Distrito Federal.

Segundo informações preliminares, o homem, que não teve a identidade divulgada, tentou estuprar a jovem e, em seguida, a estrangulou até a morte. Relatos apontam que ele saiu do quarto onde dormia com a companheira e, em seguida, entrou no quarto da adolescente, onde ela e outra menina dormiam, momento em que cometeu o crime. As informações são do "Metrópoles".

A mãe e a tia da vítima foram levadas à delegacia para prestar depoimento. De acordo com a mãe da menina, durante o jantar da noite anterior, toda a família tomou um suco, mas somente ela e a filha teriam ficado sonolentas.

Ao acordar de madrugada, ela viu a filha mais nova em seu quarto. A criança disse que o suspeito havia mandado que ela dormisse ali. Em seguida, a mãe foi até o quarto da adolescente, onde a encontrou sem vida, com lesões no pescoço e no rosto.

O homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal e encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

Na delegacia, ele afirmou que tentou fazer uso de drogas durante a madrugada, mas, ao ser impedido pela adolescente, a enforcou. O suspeito já possuía passagens anteriores por estupro e roubo de veículo e cumpria prisão domiciliar.