Por meio do Sisu, as instituições participantes oferecem vagas em cursos de graduaçãoDivulgação / UNB
Como se inscrever no Sisu?
Para participar do Sisu, o primeiro passo é fazer a inscrição pela internet. O processo é totalmente gratuito e acontece no site sisualuno.mec.gov.br, sempre depois da divulgação do resultado do Enem. Para acessar a plataforma, é necessário ter uma conta ativa no gov.br.
Após o login, o sistema puxa automaticamente as notas do candidato nas três últimas edições do Enem. Aí é possível conferir qual foi a nota do Enem mais vantajosa para a sua opção de curso, além dos pesos definidos pela instituição para cada área do conhecimento.
Na sequência, é hora de preencher os dados pessoais, sociais e econômicos. Essa etapa merece atenção: as informações fornecidas são usadas pelo MEC e pelas instituições de ensino para definir as modalidades de concorrência, conforme a Lei de Cotas, além de servirem como meio de contato caso o candidato seja selecionado
Com o cadastro finalizado, você já pode escolher os cursos que deseja disputar. Dá para selecionar até duas opções, indicando uma como primeira e outra como segunda opção. Em cada escolha, o sistema mostra detalhes como o curso, a instituição, o câmpus, o turno, o grau, possíveis ações afirmativas da própria universidade e as modalidades de concorrência disponíveis.
A partir do segundo dia de inscrições, o Sisu passa a divulgar as notas de corte diretamente no card de cada curso. Nesse mesmo período, o sistema libera o primeiro ranqueamento parcial.
A partir daí, o candidato pode acompanhar diariamente sua posição na classificação e as notas de corte atualizadas até o encerramento das inscrições.
Quem pode se inscrever no Sisu?
Para se inscrever no processo seletivo do Sisu 2026 é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo, participado da edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tenha zerado a prova de redação. É vedada a inscrição para quem declarou ter participado do Enem 2025 na condição de treineiro.
No caso de ausência em um dos dias, o resultado não pode ser utilizado no Sisu, Prouni ou Fies.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.