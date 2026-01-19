Por meio do Sisu, as instituições participantes oferecem vagas em cursos de graduação - Divulgação / UNB

Por meio do Sisu, as instituições participantes oferecem vagas em cursos de graduaçãoDivulgação / UNB

Publicado 19/01/2026 09:09

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 abrem nesta segunda-feira, 19, e vão até sexta-feira (23). Segundo o governo federal, esta é a maior edição da história do Sisu em quantidade de instituições participantes, com oferta de 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas do País.