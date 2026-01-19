Em nota, Latam afirma ter realizado todos os protocolos definidos para a situaçãoAFP
Uma passageira conseguiu registrar pela janela uma das turbinas da aeronave em chamas, com o avião já em movimento. Por conta do problema, a viagem foi cancelada.
Procurada, a Zurich Airport Brazil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis, não deu retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto
A Agência Nacional de Aviação Civil e o Cenipa, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, também foram questionados e ainda não se manifestaram.
Passageiro relata desespero
"Eu fiquei com muito medo de ocorrer algo mais grave. Foi um momento de muita tensão. Houve um pequeno tumulto e o pessoal ficou bem apreensivo. (Mas) foi contornado e graças a Deus deu tudo certo", disse o advogado Rodrigo Aiache em conversa com o Estadão.
Ele estava sentado ao lado de uma mulher que gravou a turbina em chamas e postou o vídeo em suas redes sociais. "A empresa aérea foi muito tranquila e profissional. Orientou bem. Não houve nenhum contratempo", acrescentou à reportagem.
Os passageiros embarcaram um novo voo (LA9000) na manhã desta segunda-feira, 19, que chegou em Brasília por volta das 7h15.
Ainda no comunicado a Latam destacou que a segurança "é um valor primordial" para a empresa e que a companhia segue rigorosamente "todas as normas e regulamentos aplicáveis para garantir uma operação segura para todos".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.