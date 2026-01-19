Em nota, Latam afirma ter realizado todos os protocolos definidos para a situação - AFP

Em nota, Latam afirma ter realizado todos os protocolos definidos para a situaçãoAFP

Publicado 19/01/2026 21:15

Um avião da companhia Latam pegou fogo momentos antes de decolar do Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina. O caso aconteceu na tarde de domingo, 18, e a viagem tinha como destino a cidade de Brasília (DF).



Uma passageira conseguiu registrar pela janela uma das turbinas da aeronave em chamas, com o avião já em movimento. Por conta do problema, a viagem foi cancelada.



Em nota, a Latam informou que suspendeu a decolagem "por questões técnicas e seguindo o protocolo previsto para esse tipo de situação". A companhia disse ainda que ofereceu assistência aos passageiros e que eles foram realocados para outro voo nesta segunda.



Procurada, a Zurich Airport Brazil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis, não deu retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto



A Agência Nacional de Aviação Civil e o Cenipa, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, também foram questionados e ainda não se manifestaram.



Passageiro relata desespero



"Eu fiquei com muito medo de ocorrer algo mais grave. Foi um momento de muita tensão. Houve um pequeno tumulto e o pessoal ficou bem apreensivo. (Mas) foi contornado e graças a Deus deu tudo certo", disse o advogado Rodrigo Aiache em conversa com o Estadão.



Ele estava sentado ao lado de uma mulher que gravou a turbina em chamas e postou o vídeo em suas redes sociais. "A empresa aérea foi muito tranquila e profissional. Orientou bem. Não houve nenhum contratempo", acrescentou à reportagem.



Os passageiros embarcaram um novo voo (LA9000) na manhã desta segunda-feira, 19, que chegou em Brasília por volta das 7h15.



Ainda no comunicado a Latam destacou que a segurança "é um valor primordial" para a empresa e que a companhia segue rigorosamente "todas as normas e regulamentos aplicáveis para garantir uma operação segura para todos".