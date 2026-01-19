Desde 2024, a Aneel tem instaurado um processo administrativo para investigar as medidas adotadas pela EnelDivulgação/Enel
Aneel encaminha ao MME relação detalhada sobre fiscalização na Enel
Distribuidora questiona na Justiça o montante de R$ 261,6 milhões em multas aplicadas pela agência reguladora
STJ mantém escuta de diálogos entre advogados e líderes de facções em presídio de Fortaleza
Medida havia sido autorizada pelo Tribunal de Justiça do Ceará por seis meses
Master: PGR é acionada por senador sobre possível conflito de interesses e suspeição de Toffoli
Eduardo Girão apresentou uma representação contra ministro do STF
Janja se manifesta sobre caso de importunação sexual no BBB e cobra enfrentamento à violência de gênero
Primeira-dama prestou solidariedade à participante Jordana e afirmou que violência contra a mulher não pode ser relativizada, dentro ou fora da 'casa mais vigiada do Brasil'
Anvisa apreende suplementos falsificados que usam indevidamente a marca Vitafor
Produtos foram comercializados no site da Magazine Luiza
Moraes envia à PF 39 perguntas da defesa de Bolsonaro, que busca sustentar pedido de prisão domiciliar
Medida faz parte da avaliação do quadro clínico do ex-presidente
