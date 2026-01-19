LD Suplementos falsificou o suplemento Colosfort Lactoferrin Plus, fabricado pela VitaforVitafor/Divulgação
Anvisa apreende suplementos falsificados que usam indevidamente a marca Vitafor
Produtos foram comercializados no site da Magazine Luiza
Moraes envia à PF 39 perguntas da defesa de Bolsonaro, que busca sustentar pedido de prisão domiciliar
Medida faz parte da avaliação do quadro clínico do ex-presidente
Nikolas Ferreira inicia caminhada entre MG e DF para protestar contra prisão de Bolsonaro
Deputado pretende percorrer 240 quilômetros entre o município mineiro de Paracatu e Brasília
DF: Polícia prende técnicos de enfermagem suspeitos de matar pacientes
Três pessoas morreram após injeção de substância letal
Proposta de CPMI do Banco Master no Senado atinge assinaturas e amplia pressão sobre Alcolumbre
Proposta apresentada pelo senador Eduardo Girão conta com o apoio de 42 parlamentares
Renan Calheiros diz ter informações de que Motta e Lira pressionaram TCU sobre o Master
Senador não deu detalhes sobre como teria sido essa atuação
