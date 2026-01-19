LD Suplementos falsificou o suplemento Colosfort Lactoferrin Plus, fabricado pela Vitafor - Vitafor/Divulgação

LD Suplementos falsificou o suplemento Colosfort Lactoferrin Plus, fabricado pela VitaforVitafor/Divulgação

Publicado 19/01/2026 18:31

Nesta segunda-feira, 19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União a determinação de apreensão de todos os lotes do suplemento Colosfort Lactoferrin Plus, da marca Vitafor, comercializados por Lucas Arruda Dinucci (LD Suplementos).

A medida foi adotada após a Vida Forte Nutrientes, empresa detentora da marca Colosfort Lactoferrin Plus Vitafor, informar à Anvisa que não possui qualquer vínculo com a LD Suplementos, responsável por anunciar produtos falsificados no site da Magazine Luiza.

De acordo com a Anvisa, os suplementos irregulares não podem ser comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e consumidos.

A agência informou ainda que os produtos apreendidos não apresentam informações obrigatórias, como número de lote, data de fabricação e prazo de validade, dados que deveriam estar impressos na embalagem.

O Estadão tentou contato com a LD Suplementos, mas não localizou um canal oficial de comunicação. O espaço permanece aberto para manifestação.