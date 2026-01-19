Primeira-dama Janja Lula da Silva - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/01/2026 19:00

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, se pronunciou nesta segunda-feira (19) sobre o episódio de importunação sexual envolvendo participantes do Big Brother Brasil 26. Em publicação nas redes sociais, Janja afirmou que o caso — ocorrido num dos momentos mais assistidos do reality — expõe a naturalização da violência de gênero no país e que condutas assim não podem ser ignoradas ou relativizadas, “dentro ou fora da casa mais vigiada do Brasil”. Veja:





Em sua mensagem, a primeira-dama prestou solidariedade à participante afetada, Jordana, e a todas as mulheres que, segundo ela, enfrentam violência diariamente. “Sigamos juntas e firmes nessa luta, até que estejamos todas vivas e em paz”, escreveu Janja, que também conclamou homens a se posicionarem ativamente contra a violência, dentro de seus círculos de convivência.



O caso ganhou repercussão após o ex-participante Pedro desistir do reality no domingo (18), pouco depois da acusação feita por Jordana. Enquanto estavam na despensa da casa, Pedro tentou beijar Jordana contra a vontade dela e fez contato físico não consentido, segurando-a de modo que ela percebeu como agressivo — conduta que se enquadra em importunação sexual, crime previsto no artigo 215-A do Código Penal.



A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, abriu inquérito para apurar o caso. A Polícia Civil informou que imagens serão analisadas e o ex-participante deverá ser chamado para prestar depoimento, enquanto diligências continuam para esclarecer os fatos