Ex-secretário pegou dinheiro vivo 26 vezes na prefeitura, diz PF
Ação faz parte da Operação Coffee Break, que busca investigar desvios milionários de contratos fraudulentos na compra de materiais didáticos
Mulher é declarada morta pelo Samu após atropelamento em rodovia e reanimada minutos depois
Jovem foi atingida por Chevrolet Tracker quando atravessava a rodovia, na altura do km 351
Motor de avião pega fogo antes de decolagem em Santa Catarina: 'Fiquei com muito medo'
Voo foi cancelado e passageiros foram realocados para a manhã do dia seguinte
STF torna ré mulher acusada de ofender e ameaçar Flávio Dino em voo comercial
Alvo das ofensas, Dino, presidente da Primeira Turma, declarou-se impedido de participar da análise do caso
SP registra mais de 120 mil imóveis sem luz em dia de garoa e ventos de até 50 km/h
A empresa é responsável pela distribuição de energia elétrica para a capital e municípios da Grande SP
Justiça libera retorno do nudismo na Praia do Pinho, a 1ª do Brasil a ter naturismo reconhecido
Prefeitura de Balneário Camboriú comunicou a proibição em dezembro
