Mulher é declarada morta pelo Samu após atropelamento em rodovia e reanimada minutos depoisReprodução
Mulher é declarada morta pelo Samu após atropelamento em rodovia e reanimada minutos depois
Jovem foi atingida por Chevrolet Tracker quando atravessava a rodovia, na altura do km 351
Mulher é declarada morta pelo Samu após atropelamento em rodovia e reanimada minutos depois
Jovem foi atingida por Chevrolet Tracker quando atravessava a rodovia, na altura do km 351
Motor de avião pega fogo antes de decolagem em Santa Catarina: 'Fiquei com muito medo'
Voo foi cancelado e passageiros foram realocados para a manhã do dia seguinte
STF torna ré mulher acusada de ofender e ameaçar Flávio Dino em voo comercial
Alvo das ofensas, Dino, presidente da Primeira Turma, declarou-se impedido de participar da análise do caso
SP registra mais de 120 mil imóveis sem luz em dia de garoa e ventos de até 50 km/h
A empresa é responsável pela distribuição de energia elétrica para a capital e municípios da Grande SP
Justiça libera retorno do nudismo na Praia do Pinho, a 1ª do Brasil a ter naturismo reconhecido
Prefeitura de Balneário Camboriú comunicou a proibição em dezembro
Decreto permite que faculdades comunitárias recebam recursos públicos
Medida foi assinada pelo presidente Lula em evento no Planalto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.