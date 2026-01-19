Mulher é declarada morta pelo Samu após atropelamento em rodovia e reanimada minutos depois - Reprodução

Mulher é declarada morta pelo Samu após atropelamento em rodovia e reanimada minutos depoisReprodução

Publicado 19/01/2026 21:33 | Atualizado 19/01/2026 21:37

Uma mulher de 29 anos foi declarada morta pelo Samu após ser atropelada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na região de Bauru, no interior de São Paulo, no último domingo, 18.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a jovem foi atingida por Chevrolet Tracker quando atravessava a rodovia, na altura do km 351. A via ficou interditada por cerca de 30 minutos após o acidente.

Segundo relatos, a vítima já estava coberta com uma manta térmica quando o médico da concessionária Eixo SP, que administra a rodovia, percebeu os movimentos respiratórios e iniciou o procedimento de reanimação.

O Instituto Médico Legal (IML) chegou a ser acionado para a remoção do corpo. Em seguida, os policiais militares rodoviários chegaram à ocorrência após o Samu ter deixado o local.

Ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru e, depois, ao Hospital de Base de Bauru, onde permanece internada em estado grave, de acordo com a prefeitura de Bauru.

A Secretaria Municipal de Saúde do município disse que apura os fatos relacionados ao atendimento realizado por uma equipe do SAMU na rodovia SP-294. "Caso seja constatada qualquer irregularidade, serão adotadas as devidas providências conforme os protocolos e normas vigentes."