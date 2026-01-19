Deputada federal Roseana Sarney (MDB) publicou vídeo nas redes sociais - Reprodução/ redes sociais

Deputada federal Roseana Sarney (MDB) publicou vídeo nas redes sociaisReprodução/ redes sociais

Publicado 19/01/2026 08:51

Em tratamento contra um câncer, a deputada federal Roseana Sarney (MDB) foi internada para tratar uma pneumonia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A ex-governadora do Maranhão, de 72 anos, enfrenta a infecção enquanto faz tratamento contra um câncer de mama triplo negativo, considerado um dos tipos mais agressivos da doença.



Nas redes sociais, a parlamentar relatou que recebeu alta na última quinta-feira (15), mas precisou retornar ao hospital na sexta-feira (16) para tratar a pneumonia.

"Agora vou direto para a cirurgia e estou muito esperançosa. Acho que vai dar tudo certo. Conto com a oração de vocês e, claro, com a proteção de Deus", pediu em um vídeo.

Em agosto do ano passado, Roseana revelou o diagnóstico da doença e, no mesmo período, iniciou o tratamento.



"Então eu vou começar meus tratamentos, vou me operar e espero que vocês torçam por mim, rezem por mim e olha, eu tenho certeza que confiando em Deus tudo vai dar certo", disse em um vídeo publicado no Instagram.



Já em 18 de setembro, a ex-governadora atualizou seus seguidores e publicou uma foto em que apareceu com os cabelos raspados.



"Pronta para mais uma etapa com fé em Deus que tudo dará certo. Conto com as vibrações positivas de todos vocês", escreveu.

De acordo com ela, a última sessão de quimioterapia, marcada para 27 de janeiro, foi suspensa pela equipe médica. A deputada informou ainda que deve passar por uma cirurgia em breve.



Desde o diagnóstico, a deputada tem compartilhado nas redes sociais detalhes do tratamento. Ela admite que o processo não tem sido fácil, mas afirma manter a fé e a esperança na cura.

Esta não é a primeira vez que a parlamentar enfrenta um câncer. Em 1998, no período em que disputava a reeleição ao governo do Maranhão, ela foi diagnosticada com a doença e precisou passar por quatro cirurgias: retirada de um nódulo no pulmão, remoção de tumor na mama, histerectomia (retirada do útero e ovários) e extração de nódulos intestinais.



Já em 2002, ela decidiu abandonar a candidatura à presidência da República pelo extinto PFL. Isso porque ela recebeu um diagnóstico de câncer de mama. Na época, ela retirou nódulos de ambos os seios.

Filha do ex-presidente José Sarney, Roseana, de 72 anos, exerceu quatro mandatos como governadora e um como senadora.

Ao longo de sua trajetória, até 2016, ela passou por 23 procedimentos cirúrgicos ligados a tumores, tanto benignos quanto malignos, sendo o primeiro deles aos 19 anos.