Com o impacto, o Gol prata pegou fogoDivulgação / CBMMG
Acidente entre carro e carreta deixa duas pessoas carbonizadas em MG
Vítimas, um homem e uma mulher, não foram identificadas
Vídeo: Em tratamento contra câncer, Roseana Sarney é internada com pneumonia
Parlamentar ficou hospitalizada até a última quinta-feira (15), quando recebeu alta, mas precisou retornar no dia seguinte
Morre o ex-ministro Raul Jungmann após anos de luta contra câncer
Ele estava internado em Brasília e morreu após anos de luta contra um câncer no pâncreas
Semana começa com risco de chuva extrema em várias partes do Brasil
Cenário é classificado como de "grande perigo", com risco elevado de alagamentos, inundações, cheias de rios e deslizamentos
Lula critica ações dos EUA na Venezuela e defende multilateralismo
Afirmações estão no jornal The New York Times deste domingo (18)
Ex-voluntário na guerra da Ucrânia morre em acidente de parapente em praia de SC
Thiago Ohlson compartilhava desafios e histórias da atuação no conflito, além de manobras aéreas radicais nas redes sociais
