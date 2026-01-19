Com o impacto, o Gol prata pegou fogo - Divulgação / CBMMG

Com o impacto, o Gol prata pegou fogoDivulgação / CBMMG

Publicado 19/01/2026 08:58

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou dois corpos carbonizados na tarde deste domingo (18), na BR-381, na altura do km 367, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. As vítimas, um homem e uma mulher, não foram identificadas.

O motorista da carreta contou ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) que o carro rodou na pista e bateu de frente com ela. Com o impacto, o Gol prata pegou fogo. Ao chegar ao local, a equipe de socorro encontrou as vítimas completamente carbonizadas. O veículo foi destruído pelas chamas.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e isolou a área para garantir a segurança da via. O Corpo de Bombeiros também realizou as ações de combate ao incêndio e de rescaldo. A concessionária Nova 381, que administra a rodovia, também esteve no local do acidente.