Com a queda, parte do teto do galpão ficou destruído, com a cobertura derrubadaReprodução/ video

Publicado 19/01/2026 10:33

Um avião de pequeno porte caiu em um galpão na manhã desta segunda-feira (19), em Guarapari, no Espírito Santo. De acordo com o aeroporto da cidade, a aeronave era particular e estava apenas com o piloto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local do acidente, a vítima já havia saído do veículo e informou que estava com leves ferimentos na mão. Ele não quis ir a uma unidade de saúde.



O homem que pilotava o avião particular contou à equipe de resgate que precisou fazer um pouso forçado no local e foi liberado após os militares fazerem um curativo. Ainda não se sabe o que causou a emergência.



Com a queda, parte do teto do galpão ficou destruído, com a cobertura derrubada.

Veja o vídeo:

Reprodução/ redes sociais#ODia pic.twitter.com/r6YAiivYEF — Jornal O Dia (@jornalodia) January 19, 2026

As causas do acidente estão sendo investigadas.



