Um avião de pequeno porte caiu em um galpão na manhã desta segunda-feira (19), em Guarapari, no Espírito Santo. De acordo com o aeroporto da cidade, a aeronave era particular e estava apenas com o piloto.
Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local do acidente, a vítima já havia saído do veículo e informou que estava com leves ferimentos na mão. Ele não quis ir a uma unidade de saúde.
O homem que pilotava o avião particular contou à equipe de resgate que precisou fazer um pouso forçado no local e foi liberado após os militares fazerem um curativo. Ainda não se sabe o que causou a emergência.
Com a queda, parte do teto do galpão ficou destruído, com a cobertura derrubada.
Veja o vídeo:
Avião de pequeno porte cai em galpão no Espírito Santo
