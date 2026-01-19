Anvisa determinou a apreensão de todos os produtos vendidos pela empresa Nykax Produtos NaturaisMarcelo Camargo/Agência Brasil
Os produtos que devem ser recolhidos são:
- Folha de Ouro para decoração com polímeros plásticos da marca Morello (todas as cores);
A Anvisa determinou ainda a suspensão, comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e consumo desses produtos.
A agência reguladora ordenou também a apreensão de todos os produtos vendidos pela empresa Nykax Produtos Naturais (Maiko Nikolas dos Santos Produtos Naturais), devido a origem desconhecida de todos os alimentos da empresa.
A decisão foi tomada após a tentativa da Vigilância Sanitária de Curitiba de realizar inspeção no local, em dezembro, e não ter encontrado a empresa no endereço disponibilizado.
Além da apreensão, foi proibida a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos produtos.
Leia a Resolução no Diário Oficial da União. (https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-re-n-156-de-15-de-janeiro-de-2026-681417034)
