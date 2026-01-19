Anvisa determinou a apreensão de todos os produtos vendidos pela empresa Nykax Produtos Naturais - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Anvisa determinou a apreensão de todos os produtos vendidos pela empresa Nykax Produtos NaturaisMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 19/01/2026 14:51

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira, 19, o recolhimento de produtos para decorar alimentos que contêm substâncias não autorizadas como glitter e plástico.



Os produtos que devem ser recolhidos são:



- Folha de Ouro para decoração com polímeros plásticos da marca Morello (todas as cores);

- Pó/Brilho (Glitter) para decoração com polímeros plásticos da marca Morello (todas as cores).

Esses produtos são fabricados pela 3JG Indústria e Comércio de Artigos para Confeitagem Ltda. Morello e estão sendo comercializados em plataformas de vendas on-line como Shopee, Mercado Livre, Amazon e no Instagram.



A Anvisa determinou ainda a suspensão, comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e consumo desses produtos.



A agência reguladora ordenou também a apreensão de todos os produtos vendidos pela empresa Nykax Produtos Naturais (Maiko Nikolas dos Santos Produtos Naturais), devido a origem desconhecida de todos os alimentos da empresa.



A decisão foi tomada após a tentativa da Vigilância Sanitária de Curitiba de realizar inspeção no local, em dezembro, e não ter encontrado a empresa no endereço disponibilizado.



Além da apreensão, foi proibida a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos produtos.







Leia a Resolução no Diário Oficial da União. (https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-re-n-156-de-15-de-janeiro-de-2026-681417034)