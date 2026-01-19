Programa quer identificar o mais cedo possível danos à saúde e doenças na infânciaBruno Peres/Agência Brasil
Ministério reforça o monitoramento da saúde de crianças indígenas
Novo módulo destinado aos mais jovens vai reunir mais informações sobre o desenvolvimento infantil
Família alega prejuízo de quase R$ 100 mil após ser retirada de voo da Air France
Empresa alega que 'passageiros reagiram de forma extremamente exaltada e adotaram comportamento inadequado em relação à tripulação de cabine'
Camilo Santana diz que caso saia do MEC deve atuar na campanha de Elmano ao governo do Ceará
Ministro da Educação evitou cravar que deixará a pasta, mas afirmou que caso isso aconteça será para voltar ao Senado e se dedicar à eleição de seus aliados
Cerca de um terço dos cursos de medicina são mal avaliados em exame nacional do MEC e podem sofrer punições
Mais de 69% tiveram desempenho satisfatório
Anvisa manda recolher decoração de alimentos com plástico e glitter
Substâncias não autorizadas eram vendidas na internet
Bolsonaro pede autorização ao STF para receber Tarcísio e irmão de Michelle na prisão
Requerimento foi apresentado ao Supremo nesta segunda-feira
