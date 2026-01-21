Estados de MG, ES, norte do RJ, centro-oeste da BA, GO, MT, RO e parte do AM estão sob alerta - Fernando Frazão / Agência Brasil

Estados de MG, ES, norte do RJ, centro-oeste da BA, GO, MT, RO e parte do AM estão sob alertaFernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 21/01/2026 09:44

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste estão sob alerta nesta quarta-feira (21). Com exceção do Sul do país, as demais áreas devem registrar chuvas intensas ao longo do dia devido ao deslocamento de uma zona de convergência do Atlântico Sul.



Os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, centro-oeste da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e parte do Amazonas estão sob o alerta de perigo mais intenso no mapa do Inmet. Nesta faixa, há possibilidade de o volume de chuvas chegar pelo menos aos 50mm por dia até domingo.



Para esta quarta, o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, de Minas Gerais e a região de Rio Verde (Goiás), o volume de chuvas pode chegar aos 100 milímetros (mm). Esta quantidade de chuvas pode causar deslizamentos, alagamentos e transbordamento de rios.



O Inmet também prevê chuvas que devem superar os 50mm na faixa que vai do Rio Grande do Norte a São Luís e também no Amapá. Apenas a Região Sul está de fora de algum alerta do Instituto.



Temperaturas nas capitais

As máximas desta quarta-feira:



- Aracaju: 31º

- Belém: 33º

- Belo Horizonte: 22º

- Boa Vista: 35º

- Brasília: 25º

- Campo Grande: 32º

- Cuiabá: 31º

- Curitiba: 24º

- Florianópolis: 28º

- Fortaleza: 30º

- Goiânia: 27º

- João Pessoa: 31º

- Macapá: 31º

- Maceió: 32º

- Manaus: 32º

- Natal: 31º

- Palmas: 30º

- Porto Alegra: 29º

- Porto Velho: 30º

- Recife: 31º

- Rio Branco: 29º

- Rio de Janeiro: 25º

- Salvador: 31º

- São Luís: 30º

- São Paulo: 22º

- Teresina: 33º

- Vitória: 23º