Alexandre Frota fez publicação em suas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/01/2026 11:41

O ex-deputado federal Alexandre Frota ironizou, nesta terça-feira (20), a caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), de Minas Gerais até Brasília, pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos presos pelo 8 de Janeiro.







"Fala, pessoal. Eu também vou caminhar e vou encontrar com eles. 200 quilômetros até Brasília. Vai ser demais. Eu mal posso esperar esse encontro. Vai ser pela liberdade. É a caminhada da liberdade. É a caminhada da vitória do Flamengo. É isso aí. Valeu!", disse Frota.

A mobilização de Nikolas começou nesta segunda-feira (19) e tem previsão de acabar no domingo (20), após mais de 200 km percorridos, como forma de protesto contra a prisão de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pela condenação no âmbito do inquérito sobre a trama golpista.

Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. A unidade é conhecida como "Papudinha". O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão devido à sua condenação por crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado.