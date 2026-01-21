PM de Minas Gerais participou da operação que prendeu o suspeito da morte de Joyce Karolina SilvaPM-MG/Divulgação
Mulher que estava desaparecida em Minas Gerais é encontrada morta; suspeito confessa e é preso
Joyce Karolina Silva tinha sido vista pela última vez no dia 5
Carlos visita Bolsonaro no Complexo da Papuda, vê Anderson Torres e Silvinei e critica prisão
Bolsonaro está detido em uma Sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) do Distrito Federal
Intolerância religiosa segue como violação recorrente em 2026, apontam dados do Disque 100
Entre janeiro de 2025 e 2026, canal registrou 2.774 denúncias e evidenciou impacto desproporcional sobre religiões de matriz africana
Defesa de Vorcaro nega 'com veemência' negociar delação premiada
Advogados do dono do Banco Master descartaram a ideia
Prouni 2026 oferece mais de 590 mil bolsas em instituições privadas
Inscrições terão início na próxima semana
Dono de bar onde PM foi visto pela última vez antes de ser morto é preso
Comerciante é o sexto suspeito de envolvimento no crime detido pela Polícia Civil
