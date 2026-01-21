PM de Minas Gerais participou da operação que prendeu o suspeito da morte de Joyce Karolina Silva - PM-MG/Divulgação

A Polícia Civil e a PM de Minas Gerais localizaram na terça-feira, 20, o corpo de Joyce Karolina Silva, de 25 anos, em uma casa de Araguari, no Triângulo Mineiro. As buscas por ela começaram no dia 13 de janeiro.

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. Posteriormente, a Polícia Civil pediu prisão preventiva para o mesmo indivíduo por feminicídio. O nome dele não foi divulgado, portanto não foi possível localizar a defesa.

Joyce havia sido vista pela última vez por seus familiares em Dolearina, distrito da cidade de Estrela do Sul (MG), em 5 de janeiro. No dia 13, ela foi dada como desaparecida as buscas das Polícias Civil e Militar tiveram início.

O corpo da jovem foi encontrado com um ferimento no pescoço, em estado avançado de decomposição, e passou por perícia. Depois, os policiais identificaram o suspeito do crime e o localizaram. Aos agentes, ele disse que esfaqueou Joyce no pescoço durante uma relação sexual.

O Brasil bateu um novo recorde de feminicídios em 2025, mesmo com os dados de dezembro ainda incompletos, segundo balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram 1.470 casos no período, o equivalente a quatro vítimas por dia. Ainda não foram incluídos no balanço os feminicídios ocorridos em dezembro em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e São Paulo, que costuma liderar as estatísticas.

O delegado regional em Araguari, Rodrigo Faria, pediu que vítimas de violência doméstica procurem a polícia e denunciem qualquer agressão. "Comportamentos obsessivos, ameaças e outros atos violentos devem ser comunicados imediatamente. A participação da sociedade é essencial para prevenir e reprimir crimes que colocam em risco a vida e a segurança das vítimas", ressaltou.