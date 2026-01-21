PM Santana foi encontrado morto em uma zona de mata na Grande São Paulo - PM-SP/Divulgação

Publicado 21/01/2026 17:28

São Paulo - O dono do bar em que o policial militar Fabrício Gomes de Santana foi visto pela última vez foi preso nesta terça-feira, 20. O comerciante é o sexto suspeito de envolvimento no crime a ser detido. O nome dele não foi divulgado, portanto não foi possível localizar a defesa.

Santana foi encontrado morto em uma zona de mata em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. A polícia de São Paulo suspeita que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) esteja envolvida no assassinato.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do dono do bar, que foi cumprida em uma ação conjunta.

Santana desapareceu na noite de quarta-feira, 7, na Zona Sul de São Paulo. O carro dele foi encontrado carbonizado no dia seguinte em Itapecerica da Serra, também na Região Metropolitana da capital.

Cinco pessoas já haviam sido presas por suspeita de envolvimento no sumiço do policial militar. Uma delas afirmou aos investigadores que o PM foi morto pelo crime organizado.

De acordo com as investigações, o caso teve início após uma discussão entre Santana e um homem com ligação ao tráfico de drogas em uma comunidade da Zona Sul da capital.

Durante o desentendimento, Santana teria se identificado como PM. Em seguida, o suspeito teria saído do local e avisado os líderes do tráfico sobre a presença do policial. Santana teria sido abordado e morto após sair do bar.