PM Santana foi encontrado morto em uma zona de mata na Grande São PauloPM-SP/Divulgação
Dono de bar onde PM foi visto pela última vez antes de ser morto é preso
Comerciante é o sexto suspeito de envolvimento no crime detido pela Polícia Civil
Vacina contra câncer de pele pode reduzir em até 49% o risco de morte ou retorno da doença
Confirmação dos resultados em uma terceira fase de pesquisa pode permitir a indicação do tratamento para outros tipos da doença
Namorado de 'delegada do PCC' treinava adolescentes para cometer homicídios em Roraima, diz denúncia
Jardel Neto Pereira da Cruz é apontado como liderança da facção no estado
Veja o que se sabe sobre sequestro de juiz que caiu no golpe do amor
Samuel de Oliveira Magro já havia sido vítima do mesmo crime em 2021
Anvisa proíbe venda de canetas emagrecedoras sem registro no país
Não há garantia sobre conteúdo ou qualidade dos produtos, diz agência
Veja quem são os ministros que podem deixar o governo Lula por causa das eleições
Estratégia do Palácio do Planalto é usar a Esplanada como trampolim para ampliar a base aliada no Congresso Nacional
