Produtos proibidos pela Anvisa são vendidos pela internetReprodução
Anvisa proíbe venda de canetas emagrecedoras sem registro no país
Não há garantia sobre conteúdo ou qualidade dos produtos, diz agência
Ministro de Bolsonaro que tentou obter passaporte português para Mauro Cid deixa o PL
Em carta divulgada nas redes sociais, ele disse que deixa a sigla por não ter o apoio da direção estadual
Gleisi confirma que será candidata ao Senado
Ministra planejava, inicialmente, ser candidata à reeleição na Câmara
CNTE comemora reajuste do piso do magistério; prefeitos contestam
MP eleva mínimo salarial para R$ 5,1 mil, aumento de 5,4%
Conselho Federal de Medicina estuda usar Enamed para conceder registro profissional
Faculdades consideram que exame não é capaz de avaliar aptidão profissional, mas sim competências educacionais
Itamaraty monitora decisão do Parlamento Europeu que trava acordo com o Mercosul
Deputados aprovam a reavaliação do tratado comercial
Mulher que estava desaparecida em Minas Gerais é encontrada morta; suspeito confessa e é preso
Joyce Karolina Silva tinha sido vista pela última vez no dia 5
