Gleisi confirma que será candidata ao Senado - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Gleisi confirma que será candidata ao SenadoMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 21/01/2026 21:31 | Atualizado 21/01/2026 21:33

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann, confirmou ontem que será candidata ao Senado pelo PT nas eleições deste ano. A confirmação veio em publicação no X no início da noite. Gleisi publicou uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do PT, Edinho Silva, e do diretor-geral de Itaipu, Enio Verri.

"Em conversa com o presidente Lula, com o Enio Verri e o Edinho Silva, presidente do PT, reafirmei o meu compromisso de fortalecer, no Paraná, o projeto liderado pelo presidente Lula. Sou pré-candidata ao Senado Federal", afirmou a ministra da articulação política.

Pedido

Lula pediu e Gleisi aceitou mudar seus planos para disputar uma cadeira no Senado. A ministra planejava, inicialmente, ser candidata à reeleição na Câmara. O atual diretor-geral de Itaipu, Enio Verri, seria o candidato ao Senado pelo PT no Estado.

Lula preferiu que Gleisi fosse a candidata, com o objetivo de ter uma concorrente com mais chances de vencer a disputa para a casa legislativa.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais deve participar da chapa do pré-candidato ao governo do Paraná, Requião Filho (PDT). Não há definição, por ora, sobre a segunda vaga na coligação para a disputa pelas cadeiras Senado, nem em relação às suplências ou à vice.