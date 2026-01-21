Gleisi confirma que será candidata ao SenadoMarcelo Camargo / Agência Brasil
Gleisi confirma que será candidata ao Senado
Ministra planejava, inicialmente, ser candidata à reeleição na Câmara
CNTE comemora reajuste do piso do magistério; prefeitos contestam
MP eleva mínimo salarial para R$ 5,1 mil, aumento de 5,4%
Conselho Federal de Medicina estuda usar Enamed para conceder registro profissional
Faculdades consideram que exame não é capaz de avaliar aptidão profissional, mas sim competências educacionais
Itamaraty monitora decisão do Parlamento Europeu que trava acordo com o Mercosul
Deputados aprovam a reavaliação do tratado comercial
Mulher que estava desaparecida em Minas Gerais é encontrada morta; suspeito confessa e é preso
Joyce Karolina Silva tinha sido vista pela última vez no dia 5
Carlos visita Bolsonaro no Complexo da Papuda, vê Anderson Torres e Silvinei e critica prisão
Bolsonaro está detido em uma Sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) do Distrito Federal
