Câmeras de segurança flagraram o momentoReprodução / Redes sociais

Uma idosa, de 84 anos, foi atropelada por um motorista embriagado e nu, de 40 anos, neste sábado (18), no bairro Ipanema, em Registro, no interior de São Paulo. Após o acidente, ele foi localizado e detido. Câmeras de segurança flagraram o momento.
Os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de atropelamento. No local, apuraram que o responsável havia fugido após atingir a vítima. Durante as buscas, ele foi localizado em uma avenida da cidade, e os agentes constataram a embriaguez.
O homem foi detido e conduzido à Delegacia Seccional da cidade, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
A idosa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital da região. O estado de saúde dela não foi divulgado.