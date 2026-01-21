Imagens mostram o momento em que os médicos se desentenderam - Reprodução/ redes sociais

Publicado 21/01/2026 13:36 | Atualizado 21/01/2026 13:37





Azevedo Filho foi preso em flagrante pelo assassinato dos também médicos Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinícius dos Santos Oliveira, de 35, em Alphaville, no município de Barueri, na Grande São Paulo, na noite de sexta-feira, 16. Ele passou por audiência de custódia e teve decretada a prisão preventiva. O médico Carlos Alberto Azevedo Filho, de 44 anos, preso após matar a tiros outros dois médicos em um restaurante de Alphaville, disse à polícia que levou a arma em uma bolsa sem saber que encontraria as vítimas. Ele afirma que só pegou a pistola depois da briga entre eles, por achar que uma das vítimas estava acompanhada de seguranças.Azevedo Filho foi preso em flagrante pelo assassinato dos também médicos Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinícius dos Santos Oliveira, de 35, em Alphaville, no município de Barueri, na Grande São Paulo, na noite de sexta-feira, 16. Ele passou por audiência de custódia e teve decretada a prisão preventiva.

Rivalidade



O autor dos disparos foi ouvido no final da tarde de segunda-feira, 20, pelo delegado Andreas Schiffman, que conduz o inquérito. Azevedo Filho confirmou que o desentendimento decorreu de uma disputa por licitações e contratos de serviços na área médica.

"O Carlos Alberto trabalhou na empresa de serviços médicos do Luís Roberto, até que decidiu abrir a própria empresa e eles passaram a ser concorrentes. Isso gerou uma rivalidade entre eles", diz o delegado ao Estadão.



No depoimento, Azevedo Filho contou que não sabia que os dois médicos estavam no restaurante. "Ele disse que só viu o Luís Roberto quando se levantou da mesa que ocupava para ir ao banheiro e, como se conheciam, decidiu cumprimentá-lo. Foi quando, segundo a alegação dele, o Luís Roberto o interpelou dizendo para parar de atrapalhar os negócios dele."

Na sequência, houve uma discussão, quando ele teria desferido um tapa no médico, causando a reação de Vinícius, que o acompanhava.



O depoente alegou que não conhecia Vinícius e que, após a intervenção de funcionários do restaurante, voltou para a mesa. Foi quando os guardas municipais, alertados sobre a presença de alguém armado no local, o revistaram e nada encontraram.



Segundo o delegado, Azevedo Filho contou que, ao ver Luís Roberto saindo do restaurante acompanhado de duas pessoas, julgou que fossem os seguranças dele e que estava em risco. Foi quando pegou a arma que estava na bolsa e fez os disparos.

