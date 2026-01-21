Suspeitos mantiveram o juiz em cativeiro por 30 horas - Montagem com fotos de Reprodução / Redes sociais

Suspeitos mantiveram o juiz em cativeiro por 30 horasMontagem com fotos de Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/01/2026 15:40

A Polícia Civil de São Paulo concluiu que o juiz Samuel de Oliveira Magro — libertado do cativeiro na manhã desta terça-feira, 20, após mais de 30 horas sequestrado — foi vítima do golpe do amor.E não foi a primeira vez: Magro já havia sido raptado por meio do mesmo esquema em 2021.

A informação foi confirmada pelo diretor da Divisão Antissequestro de São Paulo, o delegado Fabio Nelson. "Achava que ia para um encontro e sofreu golpe", afirmou.

Inicialmente, a polícia havia informado que o sequestro não havia sido planejado, mas um crime de oportunidade. Em depoimento à polícia na tarde desta quarta-feira, 21, o juiz do Tribunal de Impostos e Taxas admitiu haver marcado um encontro por aplicativo. Quando esperava pelo par, no domingo, 18, foi sequestrado.

O que se sabe sobre o sequestro

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, Magro foi sequestrado na noite de domingo, 18, na Avenida Rebouças, no Jardim América, bairro nobre da Zona Oeste da capital paulista. Ele foi abordado na via por volta de 20h36 por uma dupla. A polícia ainda verifica imagens de câmeras de segurança para entender como ocorreu a abordagem.

Quem acionou a polícia?

Quem acionou a Polícia Civil de São Paulo foi o companheiro da vítima. Por já ter sido vítima de sequestro, o juiz combinou uma palavra-chave com o companheiro para situações em que estivesse em perigo.

Após a ligação em que a vítima falou a palavra-chave, o companheiro dela entrou em contato com a corporação, que iniciou as diligências.

Resgate

A ação de resgate foi realizada pela 2ª Delegacia da Divisão Antissequestro (DAS), com apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), ambos do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

Ele foi resgatado pela Polícia Civil por volta das 6h de terça-feira, após passar mais de 30 horas como refém em um cativeiro em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Quem foi preso?

Magro foi localizado por agentes em um cativeiro em Osasco. Cinco suspeitos foram presos e um adolescente foi apreendido. Eles não tiveram as identidades divulgadas e, por isso, não foi possível localizar suas defesas.

Quem é o juiz?

Samuel de Oliveira Magro trabalha como juiz no Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), órgão administrativo responsável por julgar conflitos tributários entre contribuintes e o fisco estadual, vinculado à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz).

No biênio de 2026-2027, ele ocupará o cargo de vice-presidente da 1ª Câmara Julgadora, de acordo com o site da Sefaz. As atividades do TIT só serão retomadas no fim de fevereiro.

Vítima de sequestro do golpe do amor em 2021

Conforme o diretor da Divisão Antissequestro (DAS) de São Paulo, em 2021, Magro foi vítima de sequestro do golpe do amor. "Achava que ia para um encontro e sofreu golpe", afirmou Nelson.

Naquela época, eram frequentes os casos de sequestro-relâmpago de vítimas que haviam agendado encontro por meio de aplicativo de namoro.

Normalmente, o refém era mantido por horas em cativeiro perto do local de abordagem, enquanto a quadrilha realizava transações bancárias. Depois, a vítima era solta em áreas mais afastadas.

Os golpes desse tipo e a facilidade de transferências por meio do Pix fizeram com que, em 2022, o número de sequestros no estado foi o maior em 15 anos.