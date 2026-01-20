Juiz foi localizado por agentes em um cativeiro em Osasco - Montagem com fotos de Reprodução / Redes sociais

Juiz foi localizado por agentes em um cativeiro em OsascoMontagem com fotos de Reprodução / Redes sociais

Publicado 20/01/2026 11:11

Um juiz foi resgatado pela Polícia Civil de São Paulo na manhã desta terça-feira, 20, após passar mais de 24 horas como refém em um cativeiro em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Cinco suspeitos foram presos.

De acordo com a Polícia Civil, Samuel de Oliveira Magro foi sequestrado na noite de domingo, 18, na Avenida Rebouças, no Jardim América, bairro nobre da zona oeste da capital paulista.

Magro é juiz do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), órgão administrativo responsável por julgar conflitos tributários entre contribuintes e o fisco estadual, vinculado à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz).

A Polícia Civil de São Paulo foi acionada pelo companheiro do juiz após uma ligação em que a vítima utilizou uma palavra-chave previamente combinada, indicando que havia sido sequestrada.

A ação de resgate foi realizada pela 2ª Delegacia da Divisão Antissequestro (DAS), com apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), ambos do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

Magro foi localizado por agentes em um cativeiro em Osasco. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) confirmou a prisão de cinco suspeitos. Eles não tiveram as identidades divulgadas e, por isso, não foi possível localizar suas defesas.

Não há informações sobre o que os criminosos conseguiram roubar. Os detidos foram encaminhados à sede da DAS, no centro de São Paulo, onde o caso será registrado.