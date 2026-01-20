Juiz foi localizado por agentes em um cativeiro em OsascoMontagem com fotos de Reprodução / Redes sociais
Juiz é resgatado de sequestro-relâmpago ao usar palavra-chave em ligação
Cinco suspeitos foram presos; Samuel de Oliveira Magro trabalha no TIT, órgão administrativo responsável por julgar conflitos tributários entre contribuintes e o fisco estadual
Presidente do Inep diz que não houve erro no resultado final do Enamed
Universidades privadas apontam dados divergentes sobre avaliação
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
Números sorteados foram: 06 - 29 - 33 - 38 - 53 - 56
Toffoli marca depoimentos do caso Master para dias 26 e 27 de janeiro
Interrogatórios foram condensados em dois dias, por ordem do ministro
Moraes determina que visitas a ex-assessor de Bolsonaro dependem de autorização do STF
Filipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado
Médica que atestou morte de mulher que estava viva em SP é afastada; vítima está na UTI
No último domingo, Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos, foi declarada morta pelo Samu por engano depois ser atropelada na SP-294
Brasil tem quatro vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior nº na década
Além do alto número, a brutalidade dos crimes tem chocado
