Mulher é declarada morta pelo Samu após atropelamento em rodovia e reanimada minutos depois
Médica que atestou morte de mulher que estava viva em SP é afastada; vítima está na UTI
No último domingo, Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos, foi declarada morta pelo Samu por engano depois ser atropelada na SP-294
Brasil tem quatro vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior nº na década
Além do alto número, a brutalidade dos crimes tem chocado
Governo e MPF recomendam que X impeça conteúdos sexualizados indevidos por meio do Grok
Assistente de inteligência artificial da rede tem sido utilizado por usuários para produzir conteúdos sintéticos de caráter sexualizado a partir de imagens de pessoas reais sem o consentimento delas
Advogada que salvou família de incêndio em apartamento no Paraná recebe alta após três meses
Juliane Suellem Vieira dos Reis, de 28 anos, ajudou a retirar sua mãe, de 51 anos, e seu primo, de 4 anos, do local em chamas
Barraca onde turistas foram agredidos em Porto de Galinhas é multada em R$ 12 mil pelo Procon
O caso ocorreu em dezembro do ano passado
Anvisa suspende três suplementos da marca Cycles Nutrition; veja quais
De acordo com informações do site da Cycles Nutrition, o suplemento Recover é indicado para recuperação muscular após a prática de exercícios físicos e contém aminoácidos, minerais, ácido hialurônico e colágeno
