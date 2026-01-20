Advogada que salvou família de incêndio em apartamento no Paraná recebe alta após três meses Reprodução
Advogada que salvou família de incêndio em apartamento no Paraná recebe alta após três meses
Juliane Suellem Vieira dos Reis, de 28 anos, ajudou a retirar sua mãe, de 51 anos, e seu primo, de 4 anos, do local em chamas
Barraca onde turistas foram agredidos em Porto de Galinhas é multada em R$ 12 mil pelo Procon
O caso ocorreu em dezembro do ano passado
Anvisa suspende três suplementos da marca Cycles Nutrition; veja quais
De acordo com informações do site da Cycles Nutrition, o suplemento Recover é indicado para recuperação muscular após a prática de exercícios físicos e contém aminoácidos, minerais, ácido hialurônico e colágeno
Orelhões serão extintos em todo o Brasil até o fim de 2028
Serviço já teve mais de 1,5 milhão de terminais em todo o país
MP denuncia prefeito de Turilândia e mais nove por desvio de verbas
Valor total ao estado do Maranhão foi R$ 56 milhões
Tribunal italiano adia julgamento sobre extradição de Zambelli
Corte diz que não houve tempo para analisar condições de presídio
