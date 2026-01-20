Anvisa suspende três suplementos da marca Cycles Nutrition; veja quais Marcelo Camargo/Agência Brasil
De acordo com informações do site da Cycles Nutrition, o suplemento Recover é indicado para recuperação muscular após a prática de exercícios físicos e contém aminoácidos, minerais, ácido hialurônico e colágeno
Orelhões serão extintos em todo o Brasil até o fim de 2028
Serviço já teve mais de 1,5 milhão de terminais em todo o país
MP denuncia prefeito de Turilândia e mais nove por desvio de verbas
Valor total ao estado do Maranhão foi R$ 56 milhões
Tribunal italiano adia julgamento sobre extradição de Zambelli
Corte diz que não houve tempo para analisar condições de presídio
Carlos Bolsonaro se junta à caminhada contra as condenações do 8 de janeiro
Em protesto contra prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Nikolas Ferreira iniciou um trajeto de 240 km até Brasília
Lula diz que Bolsonaro levou 'cassino para dentro das casas' dos brasileiros
Falta de tributos e regulamentação das bets são pontos fortes de crítica pelo atual governo; discurso ocorreu durante entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida no RS
