Lula entregou 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Junção, no RS, no âmbito do Minha Casa, Minha Vida - Ricardo Stuckert / PR

Lula entregou 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Junção, no RS, no âmbito do Minha Casa, Minha VidaRicardo Stuckert / PR

Publicado 20/01/2026 15:06 | Atualizado 20/01/2026 16:00

Em tom de campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) levou o “cassino para dentro das casas” dos brasileiros ao citar o impulsionamento das empresas de apostas esportivas, as chamadas bets, durante o governo anterior.



“Eles levaram o cassino para dentro da nossa casa, para os filhos da gente utilizarem os nossos telefones e fazerem jogatina o dia inteiro. A gente não vê outra coisa na televisão a não ser jogatina com essas bets”, declarou Lula.



O discurso vai ao encontro da posição da equipe econômica do governo, que critica a gestão Bolsonaro por não ter regulamentado o setor durante sua rápida expansão. No fim do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo anterior deixou de cobrar tributos das empresas.



“O governo anterior, como vocês sabem, não cobrou os impostos devidos pelas bets. Toda atividade econômica tem que ser tributada, independentemente da regularização”, disse Haddad.



As declarações foram feitas nesta terça-feira (20), durante a entrega de 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Junção, em Rio Grande, no âmbito do Minha Casa, Minha Vida – Entidades (MCMV-E). O investimento total no complexo foi de R$ 123,6 milhões, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e contrapartida do governo do estado.



Segundo o governo federal, o empreendimento beneficiará 5.104 pessoas e integra a modalidade Entidades, destinada a famílias com renda mensal de até R$ 2.850 (Faixa 1). O modelo permite que os próprios beneficiários participem da organização e execução das obras, em parceria com cooperativas e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos.



O presidente destacou a qualidade das moradias construídas por essas organizações, afirmando que alguns empreendimentos contam, inclusive, com elevador e varanda com churrasqueira. “As entidades não só aprenderam a fazer conjuntos habitacionais, como conseguem fazer maior e melhor do que muitas empresas”, disse.



Durante o evento, Lula também reforçou o tom político ao afirmar que 2026 deve ser o “ano da comparação” entre o atual governo e as gestões dos ex-presidentes Michel Temer e Bolsonaro. Segundo ele, a comparação é necessária para “acabar com a era da mentira” e rebater desinformações que circulam nas redes sociais com falas retiradas de contexto.



A meta do governo federal, de acordo com Lula, é contratar 3 milhões de novas unidades habitacionais até o fim de 2026, em todo o país, por meio do Minha Casa, Minha Vida.

*Com informações do Estadão Conteúdo e Agência Brasil