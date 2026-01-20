Caso foi registrado como homicídio pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã) - Reprodução / Google Street View

Publicado 20/01/2026 12:20

Uma mulher, de 25 anos, foi presa em flagrante após atacar e matar com golpes de faca outra mulher, de 40 anos, na noite de sábado, 17, por volta das 19h, na Rua Viana, no Tremembé, zona norte de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de pessoa ferida, mas, quando chegaram, foram abordados na rua pela própria autora, que confessou ter cometido o crime. Ainda não há informações sobre a relação entre as duas.

No endereço, os policiais encontraram a vítima sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

A suspeita foi presa em flagrante. O caso foi registrado como homicídio pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã), que requisitou perícia.