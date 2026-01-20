Caso foi registrado como homicídio pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã)Reprodução / Google Street View
Mulher com criança no colo é assassinada com facada em São Paulo
Responsável foi presa em flagrante; ainda não há informações sobre a relação entre as duas
Mulher com criança no colo é assassinada com facada em São Paulo
Responsável foi presa em flagrante; ainda não há informações sobre a relação entre as duas
Acordo Mercosul-UE beneficiará agricultura familiar, diz ministro
Paulo Teixeira vê grandes possibilidades para produtores de café
STF autoriza visita mensal de cabeleireira a Augusto Heleno em prisão domiciliar
Decisão é do ministro Alexandre de Moraes
Juiz é resgatado de sequestro-relâmpago ao usar palavra-chave em ligação
Cinco suspeitos foram presos; Samuel de Oliveira Magro trabalha no TIT, órgão administrativo responsável por julgar conflitos tributários entre contribuintes e o fisco estadual
Homem morre após manter três mulheres reféns e atirar contra ex-sogra em SP
Suspeito foi neutralizado pelo Grupo de Ações Táticas Especiais; vítimas feridas foram socorridas e armas apreendidas
Saiba quem são as vítimas dos técnicos de enfermagem suspeitos de matar pacientes no DF
João Clemente Pereira, Miranilde Pereira da Silva e Marcos Moreira faleceram entre novembro e dezembro de 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.