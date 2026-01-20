Vítimas eram servidores públicos de instituições diferentes - Reprodução / Redes sociais

Vítimas eram servidores públicos de instituições diferentesReprodução / Redes sociais

Publicado 20/01/2026 09:29

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a suspeita de que ex-técnicos de enfermagem do Hospital Anchieta, em Taguatinga, Distrito Federal, tenham matado ao menos três pacientes ao injetar neles uma substância letal . As vítimas são João Clemente Pereira, de 63 anos, Miranilde Pereira da Silva, de 75, e Marcos Moreira, de 33.

Os três morreram entre novembro e dezembro de 2025. Todos eram servidores públicos de instituições diferentes. João Clemente Pereira era supervisor de manutenção na Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal). Ele deu entrada no hospital em 4 de novembro com tonturas e precisou drenar um coágulo na cabeça. Em 17 de novembro, João sofreu uma parada cardíaca e morreu na UTI.

Miranilde Pereira da Silva era professora aposentada. O óbito foi declarado em 17 de novembro de 2025. Segundo a Polícia Civil, ela morreu após receber ao menos dez injeções de desinfetante na veia e sofrer quatro paradas cardíacas.

Marcos Moreira era funcionário dos Correios e trabalhava no Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) da região. O velório ocorreu no dia 2 de dezembro, no Cemitério Campo da Esperança, em Brazlândia. O pai da vítima, Raimundo Neto, de 58 anos, informou ao "Metrópoles" que descobriu a mudança na classificação da morte do filho pela televisão.

"Eu quero justiça pelo meu filho e pelas outras vítimas também", declarou.

Técnicos de enfermagem

Os técnicos de enfermagem acusados de matar ao menos três pacientes são Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos; Amanda Rodrigues de Sousa, de 28; e Marcela Camilly Alves da Silva, de 22. As motivações do crime ainda são investigadas.

Técnicos de enfermagem acusados de matar ao menos três pacientes Reprodução / Redes sociais

Em nota, o Hospital Anchieta informou que demitiu os três auxiliares e acionou a Polícia Civil após um comitê interno identificar "circunstâncias atípicas" nas mortes ocorridas na UTI. Os três ex-técnicos de enfermagem investigados eram iniciantes na área da saúde.

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) se manifestou sobre o caso. "O Coren-DF esclarece que está acompanhando o caso e adotando as providências cabíveis no âmbito de sua competência legal", diz o comunicado.

Marcos Vinícius e Amanda Rodrigues foram presos no último dia 11, durante a deflagração da Operação Anúbis. Marcela Camilly foi detida na quinta-feira (15), quando a polícia apreendeu celulares, computadores e outros materiais que podem auxiliar nas investigações.