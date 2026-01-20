Brasil tem quatro vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior nº na décadaPixaBay
Brasil tem quatro vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior nº na década
Além do alto número, a brutalidade dos crimes tem chocado
Governo e MPF recomendam que X impeça conteúdos sexualizados indevidos por meio do Grok
Assistente de inteligência artificial da rede tem sido utilizado por usuários para produzir conteúdos sintéticos de caráter sexualizado a partir de imagens de pessoas reais sem o consentimento delas
Advogada que salvou família de incêndio em apartamento no Paraná recebe alta após três meses
Juliane Suellem Vieira dos Reis, de 28 anos, ajudou a retirar sua mãe, de 51 anos, e seu primo, de 4 anos, do local em chamas
Barraca onde turistas foram agredidos em Porto de Galinhas é multada em R$ 12 mil pelo Procon
O caso ocorreu em dezembro do ano passado
Anvisa suspende três suplementos da marca Cycles Nutrition; veja quais
De acordo com informações do site da Cycles Nutrition, o suplemento Recover é indicado para recuperação muscular após a prática de exercícios físicos e contém aminoácidos, minerais, ácido hialurônico e colágeno
Orelhões serão extintos em todo o Brasil até o fim de 2028
Serviço já teve mais de 1,5 milhão de terminais em todo o país
