Toffoli marca depoimentos do caso Master para dias 26 e 27 de janeiro
As oitivas serão realizadas na sede do STF, em Brasília, com parte dos depoimentos por videoconferência.
Na semana passada, Toffoli determinou que os interrogatórios fossem concentrados em apenas dois dias, e não nos seis inicialmente pedidos pela Polícia Federal (PF). O ministro citou limitações de pessoal e falta de disponibilidade de salas no tribunal para estender o prazo de depoimentos.
O ministro é relator do inquérito que apura crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, relacionados à venda de carteiras de crédito supostamente inexistentes do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB).
Depoimentos em 26 de janeiro
- Dario Oswaldo Garcia Junior, diretor financeiro do BRB: videoconferência;
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor de empresa investigada: videoconferência;
- Henrique Souza e Silva Peretto, empresário: vídeoconferência;
- Felix de Oliveira, superintendente-executivo de Tesouraria do Banco Master: videoconferência;
- Robério Cesar Bonfim Mangueira, superintendente de Operações Financeiras do BRB: presencial;
- Luiz Antonio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH e Tecnologia do Banco Master: presencial;
- Angelo Antonio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master: videoconferência;
- Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master: presencial;
Investigação e próximos passos
O inquérito chegou ao Supremo no fim de 2025 e ganhou novo impulso após decisões de Toffoli que envolveram a reorganização da perícia do material apreendido na Operação Compliance Zero. As provas passarão por análise com acompanhamento da Procuradoria-Geral da República (PGR) e acesso da Polícia Federal.
A investigação segue sob sigilo, e todas as diligências dependem de autorização direta do relator.
