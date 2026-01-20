Caso foi registrado no 101º DP (Jardim Imbuias)Reprodução / Google Street View
Homem morre após manter três mulheres reféns e atirar contra ex-sogra em SP
Suspeito foi neutralizado pelo Grupo de Ações Táticas Especiais; vítimas feridas foram socorridas e armas apreendidas
Saiba quem são as vítimas dos técnicos de enfermagem suspeitos de matar pacientes no DF
João Clemente Pereira, Miranilde Pereira da Silva e Marcos Moreira faleceram entre novembro e dezembro de 2025
Mulher é atingida por cabeça d’água durante fortes chuvas em SP
Vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 50 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Chuvas deixam mais de 50 mil residências sem energia em São Paulo
Capital e litoral paulista enfrentam estragos após volumes de chuva superiores a 100 mm
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2
Com adicionais, valor médio está em R$ 697,77
