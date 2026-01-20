Caso foi registrado no 101º DP (Jardim Imbuias) - Reprodução / Google Street View

Publicado 20/01/2026 10:49

Um homem, de 58 anos, morreu, nesta segunda-feira (19), após manter três mulheres como reféns, incluindo a ex-sogra, de 79, na Rua Castel Gandolfo, no bairro Cidade Dutra, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo o registro policial, o homem atirou contra a ex-sogra, que chegou a ser usada como escudo. Policiais militares atenderam a uma ocorrência de violência doméstica com disparos de arma de fogo. No local, apuraram que um homem armado estava mantendo as vítimas reféns. Eles encontraram duas mulheres feridas pelos disparos.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) atuou e neutralizou o criminoso. Na sequência, policiais militares entraram no local, resgataram as vítimas e as encaminharam ao Hospital do Grajaú. Quatro armas de fogo pertencentes ao filho do autor, que possui registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), foram apreendidas.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentativa de homicídio e de feminicídio, além de morte decorrente de intervenção policial, no 101º DP (Jardim Imbuias).