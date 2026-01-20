Equipes da Enel atuam para restabelecer o fornecimento.Arquivo / Paulo Pinto / Agência Brasil
Chuvas deixam mais de 50 mil residências sem energia em São Paulo
Capital e litoral paulista enfrentam estragos após volumes de chuva superiores a 100 mm
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2
Com adicionais, valor médio está em R$ 697,77
Ex-secretário pegou dinheiro vivo 26 vezes na prefeitura, diz PF
Ação faz parte da Operação Coffee Break, que busca investigar desvios milionários de contratos fraudulentos na compra de materiais didáticos
Mulher é declarada morta pelo Samu após atropelamento em rodovia e reanimada minutos depois
Jovem foi atingida por Chevrolet Tracker quando atravessava a rodovia, na altura do km 351
Motor de avião pega fogo antes de decolagem em Santa Catarina: 'Fiquei com muito medo'
Voo foi cancelado e passageiros foram realocados para a manhã do dia seguinte
STF torna ré mulher acusada de ofender e ameaçar Flávio Dino em voo comercial
Alvo das ofensas, Dino, presidente da Primeira Turma, declarou-se impedido de participar da análise do caso
