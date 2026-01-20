Equipes da Enel atuam para restabelecer o fornecimento. - Arquivo / Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 20/01/2026 07:53

Mais de 50 mil residências permanecem com o fornecimento de energia elétrica interrompido após as chuvas que atingiram o Estado de São Paulo na última segunda-feira, 19. De acordo com um balanço da Enel publicado às 6h05, 51.964 mil clientes ainda são afetados na manhã desta terça-feira, 20. Só na capital, são 10.955 imóveis sem luz.

De acordo com a empresa, equipes estão "mobilizadas com o plano de contingência para o verão, com reforço das equipes em campo"

São Paulo registrou elevados volumes de chuva na segunda-feira, gerando estragos na capital e litoral. De acordo com a Defesa Civil, as áreas de instabilidade no Estado ficaram concentradas no litoral, incluindo a região da Baixada Santista e o Litoral Norte.

No litoral, os volumes de chuva chegaram a ultrapassar os 100 milímetros em cidades como Peruíbe (171 mm), Itanhaém (156 mm), Praia Grande (108 mm), São Vicente (105 mm) e Bertioga (102 mm)

Em São Sebastião, imagens divulgadas pela Defesa Civil mostram fortes rajadas de ventos na cidade. A velocidade da ventania não foi informada.