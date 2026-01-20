Mulher chegou a ficar submersa e desaparecida, mas foi localizadaDivulgação / Defesa Civil
Mulher é atingida por cabeça d’água durante fortes chuvas em SP
Vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 50 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Chuvas deixam mais de 50 mil residências sem energia em São Paulo
Capital e litoral paulista enfrentam estragos após volumes de chuva superiores a 100 mm
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2
Com adicionais, valor médio está em R$ 697,77
Ex-secretário pegou dinheiro vivo 26 vezes na prefeitura, diz PF
Ação faz parte da Operação Coffee Break, que busca investigar desvios milionários de contratos fraudulentos na compra de materiais didáticos
Mulher é declarada morta pelo Samu após atropelamento em rodovia e reanimada minutos depois
Jovem foi atingida por Chevrolet Tracker quando atravessava a rodovia, na altura do km 351
