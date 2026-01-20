Mulher chegou a ficar submersa e desaparecida, mas foi localizada - Divulgação / Defesa Civil

Publicado 20/01/2026 08:24 | Atualizado 20/01/2026 08:29

Uma mulher foi atingida por uma cabeça d’água em uma cachoeira no bairro Barra Velha, em Ilhabela, nesta segunda-feira, 19, durante as fortes chuvas que caíram no Estado de São Paulo. A vítima chegou a ficar submersa e desaparecida, mas foi localizada pelo Corpo de Bombeiros e socorrida. O estado de saúde dela, entretanto, não foi informado.

O fenômeno conhecido como cabeça d’água ocorre quando há um aumento súbito no volume de um rio em razão de chuvas que caem na cabeceira ou nas áreas mais elevadas do curso d’água.

No litoral, onde os volumes de chuva chegaram a ultrapassar os 100 milímetros em cidades como Peruíbe (171 mm), Itanhaém (156 mm), Praia Grande (108 mm), São Vicente (105 mm) e Bertioga (102 mm), a queda de uma árvore na Rodovia Manoel da Nóbrega (SP-055), na altura de Itariri, provocou a interdição da pista. Antes das 18h, a rodovia já havia sido liberada.

No Guarujá, também foi registrada a queda de uma árvore de grande porte sobre a fiação elétrica na Avenida São Jorge, no bairro Pae Cara. A Defesa Civil e equipes da prefeitura realizaram o corte da árvore para desobstruir a via. Nenhum imóvel precisou ser interditado.

Em São Sebastião, imagens divulgadas pela Defesa Civil mostram fortes rajadas de ventos na cidade. A velocidade da ventania não foi informada.

Na Região Metropolitana de São Paulo, mais de 121 mil imóveis ficaram sem energia elétrica no início da noite desta segunda-feira. Em balanço divulgado pela Enel às 19h50, cerca de 80,1 mil clientes afetados eram da capital, o equivalente a 1,38% dos imóveis atendidos pela concessionária na cidade.