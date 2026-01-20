Heleno está em prisão domiciliar desde dezembro, após ser condenado a 21 anos de pena, com regime inicial fechadoTon Molina / STF
STF autoriza visita mensal de cabeleireira a Augusto Heleno em prisão domiciliar
Decisão é do ministro Alexandre de Moraes
Juiz é resgatado de sequestro-relâmpago ao usar palavra-chave em ligação
Cinco suspeitos foram presos; Samuel de Oliveira Magro trabalha no TIT, órgão administrativo responsável por julgar conflitos tributários entre contribuintes e o fisco estadual
Homem morre após manter três mulheres reféns e atirar contra ex-sogra em SP
Suspeito foi neutralizado pelo Grupo de Ações Táticas Especiais; vítimas feridas foram socorridas e armas apreendidas
Saiba quem são as vítimas dos técnicos de enfermagem suspeitos de matar pacientes no DF
João Clemente Pereira, Miranilde Pereira da Silva e Marcos Moreira faleceram entre novembro e dezembro de 2025
Mulher é atingida por cabeça d’água durante fortes chuvas em SP
Vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 50 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
