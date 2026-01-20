Nomeação foi publicada nesta terça-feira, 20, no Diário Oficial da União.Marcelo Camargo / Agência Brasil
Lula publica nomeação de Garibe Filho como novo secretário especial do PAC
Secretaria é vinculada à Casa Civil desde o início do terceiro mandato do presidente
