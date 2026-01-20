O anúncio da caminhada foi feito na segunda-feira (19) no perfil de Nikolas Ferreira pelo Instagram - Redes sociais

O anúncio da caminhada foi feito na segunda-feira (19) no perfil de Nikolas Ferreira pelo InstagramRedes sociais

Publicado 20/01/2026 15:20

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) encontrou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na “caminhada até Brasília”, nesta terça-feira (20). A ação foi criada como forma de protesto às condenações relacionadas aos atos de 8 de janeiro e às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). O encontro foi registrado próximo à divisa entre Minas Gerais e Goiás.

A caminhada pela BR-040 começou na cidade de Paracatu (MG) e deve percorrer um trajeto de aproximadamente 240 km. No encontro, Nikolas disse a Carlos Bolsonaro: “Apruma esse pé, que ainda tem muito quilômetro pela frente.” Assista ao vídeo:

Agradeço ao @nikolas_dm pelo chamado e pela resiliência, aos amigos @GayerGus , @andrefernm , @deputadozucco , senador @marciombittar , @rafaelsatiebr , @FernandoHoliday e tantos outros pela consideração e sensibilidade que têm demonstrado com meu pai e com os presos políticos do… pic.twitter.com/bxVABhmBJT — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 20, 2026



O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tinha a intenção de participar da caminhada, mas não conseguiu comparecer. Em missão oficial, ele viaja para Israel com o objetivo de estreitar laços com líderes internacionais da direita conservadora. O voo estava previsto para esta segunda-feira (19), mas, por questões climáticas, a viagem foi adiada.



Flávio Bolsonaro foi convidado para ser orador na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo, em Jerusalém, nos dias 26 e 27 de janeiro. Além dele, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também deverá discursar.

