O anúncio da caminhada foi feito na segunda-feira (19) no perfil de Nikolas Ferreira pelo InstagramRedes sociais
Agradeço ao @nikolas_dm pelo chamado e pela resiliência, aos amigos @GayerGus , @andrefernm , @deputadozucco , senador @marciombittar , @rafaelsatiebr , @FernandoHoliday e tantos outros pela consideração e sensibilidade que têm demonstrado com meu pai e com os presos políticos do… pic.twitter.com/bxVABhmBJT— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 20, 2026
O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tinha a intenção de participar da caminhada, mas não conseguiu comparecer. Em missão oficial, ele viaja para Israel com o objetivo de estreitar laços com líderes internacionais da direita conservadora. O voo estava previsto para esta segunda-feira (19), mas, por questões climáticas, a viagem foi adiada.
Flávio Bolsonaro foi convidado para ser orador na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo, em Jerusalém, nos dias 26 e 27 de janeiro. Além dele, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também deverá discursar.
