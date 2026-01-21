Advogados negam especulações sobre uma possível delação premiada de Vorcaro - YouTube/Reprodução

Publicado 21/01/2026 18:33

A defesa do empresário Daniel Vorcaro negou, em nota enviada à reportagem, haver qualquer proposta ou negociação de delação premiada. As especulações sobre essa possibilidade ganharam força nos últimos dias, após o advogado Walfrido Warde, contrário à colaboração premiada, deixar o caso.

A nota enviada pelo criminalista Sérgio Leonardo, que integra a equipe que defende Vorcaro, diz que delação não foi objeto de tratativa formal conduzida pelo empresário ou por advogados dele.

Dono do Banco Master, Vorcaro foi preso em novembro do ano passado, no âmbito da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga supostas fraudes na produção de carteiras falsificadas.

Ao longo do mês passado, uma ofensiva judicial contra a decisão do Banco Central de liquidar o Master se intensificou.

O Tribunal de Contas da União (TCU) chegou a determinar uma inspeção na autoridade monetária para avaliar o caso. Membros do setor financeiro avaliam, reservadamente, que o movimento é parte de uma tentativa mais ampla de enfraquecer os argumentos jurídicos contra Vorcaro.