Nas imagens, o ciclista relata que acabou de sofrer um acidente e mostra os ferimentos, quando, segundos depois, um motociclista passa pelo local, escorrega e chega a rolar na via. Ele utilizava uma bag no momento da queda.
Um carro, que passava no mesmo instante, precisou frear bruscamente para não passar por cima do motorista. Populares teriam espalhado areia na pista para reduzir o risco de novos acidentes.
Em nota, a comunicação do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) informou que foi acionada, mas, ao chegar ao local, a situação já havia sido solucionada.
